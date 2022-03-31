فيديو | وزير الاتصالات اركان الشيباني يطلق مشروع عراق أي اكس بي

2022/03/31 | 19:50 - المصدر: قناة التغيير

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وزير الاتصالات اركان الشيباني يطلق مشروع عراق أي اكس بي#العراق #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/Ae7GpyMptj

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) March 31, 2022

انطلقت أعمال مؤتمر قدرة الشرق الأوسط الفين واثنين وعشرين في إمارة دبي ويعد هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات العالمية في مجال الاتصالات والانترنت، وكان للعراق حضورا متميزا تمثل برعاية مشروع عراق أي اكس بي.وشارك العراق وفد وزاري برئاسة وزير الاتصالات اركان الشيباني الذي أعلن انطلاق المشروع ويعد هذا المشروع نقلة نوعية في مجال الانترنت بالعراق.

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