2022/03/31 | 19:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الله كل جيوشكم ما يأثر على جمهورنا بحجم جناح بعوضة لذا انصحكم لا تنفقوا اموالكم على اشياء تافهة واخدموا أهلكم لعلكم تفلحون ..

ظهرت المقالة سروة عبد الواحد تتحدث عن حملات تسقيطية: لن تأثروا على جمهورنا بحجم جناح بعوضة أولاً على ايرث نيوز.

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