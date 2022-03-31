2022/03/31 | 19:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية لديه جيش الكتروني وكذلك سلطة الاقليم بشقيها الاتحاد والديمقراطي ومرتزقتهما وبعض الاطاريين،كل هؤلاء منذ السبت الماضي بدؤا بحملات تسقيطية ،والله كل جيوشكم ما يأثر على جمهورنا بحجم جناح بعوضة لذا انصحكم لا تنفقوا اموالكم على اشياء تافهة واخدموا أهلكم لعلكم تفلحون ..— Srwa Abdulwahid.سروه عبدالواحد (@srwa_qadir) March 31, 2022

ظهرت المقالة مصدرها الحزبين الكرديين والإطار..



سروة عبد الواحد تكشف عن تعرضها لحملة تسقيطية أولاً على ايرث نيوز.

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