البلد بحافة الهاوية.. المالكي يطلق تحذيراً ويوجه دعوة مهمة للكتل تخص تكليف الصدر

2022/03/31 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي، اليوم الخميس، من الخلاف السياسي، موجها دعوة للكتل السياسية تخص ترشيح جعفر الصدر.

وقال المالكي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الوضع الحالي لايطمئن والبلد وصل على حافة الهاوية"، مبينا أن "خطر الخلاف السياسي يجب ان ينتهي بذهاب الكتل للتوافق واعلان الكتلة الشيعية الاكبر ليصار إلى إمكانية تكليف السيد محمد جعفر محمد باقر الصدر بتشكيل الحكومة المقبلة".

وأضاف، أن "الخلاف حاليا ليس فقط شيعي ـ شيعي وإنما الخلاف الكردي الآن هو عقيم، لكن لو كان الطرف الكردي الاول لم يجد الدعم من طرف ساعده على الاصرار على موقفه لما أصر على ذلك والحال ينطبق على الطرف الكردي الآخر الذين ايضا وجدوا من يساندهم من البيت الشيعي فأصروا على موقفهم ايضا".

وتابع المالكي: "وعليه ليترك البيت الشيعي زملائهم في البيت الكردي لحل مشاكلهم بنفسهم، والبيت الشيعي بطرفيه وجدوا كلا منهم دعم من طرف كردي وهنا نقول لندعو الطرفين ليحلوا مشاكل مكونهم بنفسهم حينها سنصل لحل سياسي".

وتوقع النائب عن دولة القانون، أن "يكون الحل السياسي المقبل هو بأعلان الكتلة الاكبر ( الكتلة الشيعية ) ليتم بعدها اعلان مرشحها لمنصب رئيس الوزراء ولاضير في اعلان الصدر مرشحا ليشكل الحكومة المقبلة".

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