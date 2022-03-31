2022/03/31 | 20:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة التخطيط أن عدد سكان العراق قد يصل إلى 80 مليون نسمة بحلول عام 2050، الأمر الذي يتطلب مشاريع استراتيجية واسعة وتطوير جميع قطاعات البلاد.

المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، ان عدد سكان العراق يبلغ الان 41 مليونا و190 ألف نسمة، وان عدد سكان العاصمة بغداد وفق الإحصائية 8 ملايين و750 ألف نسمة، والموصل 4 ملايين، والبصرة 3 ملايين، وعلى ضوء الزيادة السكانية، أوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط أن هناك حاجة إلى توسعة المستشفيات والمباني المدرسية والدوائر الحكومية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: عام 2050 سيصل عدد سكان إلى 80 مليون نسمة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط: عام 2050 سيصل عدد سكان إلى 80 مليون نسمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).