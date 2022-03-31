واشنطن تعلن استخدام مليون برميل نفط يوميا من مخزونها الاستراتيجي

2022/03/31 | 20:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في قرار غير مسبوق في الولايات المتحدة،، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدام مليون برميل نفط يوميا من احتياطي البلاد.

القرار الذي جاء لمواجهة ارتفاع الأسعار بحسب البيت الأبيض، يستمر لمدة ستة أشهر كإجراء انتقالي إلى حين ارتفاع الإنتاج الأمريكي في نهاية العام.

ولجأت الإدارة الأمريكية إلى مخزونها الاحتياطي نتيجة العقوبات على موسكو والمتمثلة بإيقاف واشنطن استيرادها للنفط والغاز الروسيين.

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