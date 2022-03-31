2022/03/31 | 20:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل تطالب الخارجية العراقية بإشعار المنظمات الدولية المتخصصة بشؤون المعاقين بالتعامل مع هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة حصرا طالبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وزارة الخارجية العراقية بارسال أشعار الى المنظمات الدولية المتخصصه بذوي الاعاقه ،التنسيق والتعاون مع هيئة رعاية ذوي الاعاقة (حصرا) اذ انه بموجب قانون رقم (۳۸) لسنة٢٠١٣ تم تأسيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة […]

ظهرت المقالة العمل توجه طلباً للخارجية بخصوص المنظمات الدولية المعنية بشؤون المعاقين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل توجه طلباً للخارجية بخصوص المنظمات الدولية المعنية بشؤون المعاقين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل توجه طلباً للخارجية بخصوص المنظمات الدولية المعنية بشؤون المعاقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).