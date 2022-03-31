شاهد بالفيديو.. العراق يترقب مبادرة الساعات الأخيرة.. وامريكا تعلن قرارها التاريخي | الحصاد الإخباري

2022/03/31 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gACB-WFRedw

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