ساكو مهنئاً بعيد أكيتو: أدعو المسيحيين إلى الوحدة والمساهمة في نهضة بلدهم

2022/03/31 | 20:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

هنأ بطريرك الكلدان في العراق والعالم كاردينال لويس روفائيل ساكو، اليوم الخميس، بالسنة البابلية الجديدة "أكيتو"، فيما دعا المسيحيين إلى الوحدة والمساهمة في نهضة بلدهم.

وقال ساكو في برقية التهنئة تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "أهنئ وأبارك بنات وابناء شعبنا الكلداني والاخوات والاخوة الاشوريين بالسنة الكلدانية – الاشورية اكيتو"، معربا عن امله أن "تنتهي 19 سنة من الانقسامات والصراعات والفوضى التي يعيشها بلدنا الام العراق، وأن تتشكل سريعاً حكومة وطنية مقتدرة على بناء بيئة آمنة اجتماعيا وقانونيا واقتصاديا يعيش فيها كل عراقي بكرامة وحرية، وعلى صيانة فسيفساء مكوناته الاصيلة والحضارية بكل جوانبها".

ودعا ساكو المسيحيين الى الوحدة ليكونوا قيمة روحية ووطنية للمساهمة الفعالة مع مواطنيهم في نهضة بلدهم وتقدمه"، داعيا اياهم ايضا الى "الحفاظ على هويتهم القومية والمسيحية وتراثهم ولغتهم".

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