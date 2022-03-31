تعرف على المزايا الجديدة لتطبيق واتساب

2022/03/31 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلن تطبيق ‫واتساب عن عدد جديد من المزايا بشكل رسمي للرسائل الصوتية.

ومن المزايا تشغيل التسجيلات الصوتية خارج الدردشة، وإيقاف واستئناف التسجيل، وكذلك معاينة التسجيل الصوتي قبل ارساله، ومتابعة الاستماع الي التسجيل عند التوقف والخروج من الدردشة والاستماع للدردشات بسرعات مختلفة.

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