الاعسم: جهات داخلية تقود مشروع إرسال العوائل الداعشية إلى العراق

2022/03/31 | 20:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد المحلل الأمني صفاء الاعسم، الخميس، وجود جهات داخلية تعمل على استغلال الضعف الأمني داخل البلاد لإرسال عوائل عصابات “داعش” الإرهابية من المخيمات السورية الى داخل العراق، فيما كشف عن أسباب إرسالهم في الوقت الحالي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الاعسم في تصريح لوكالة / المعلومة […]

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