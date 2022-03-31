اجرام بغداد: القبض على متهم بالقتل وآخر بسرقة ١٨ دراجة نارية

2022/03/31 | 20:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس، عن القاء القبض على متهم بالقتل وآخر بسرقة ١٨ دراجة نارية.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارز مكتب مكافحة إجرام حسينية المعامل تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب عن جريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

واضافت ان "مفارز مكتب مكافحة إجرام الحرية القت القبض على متهم لقيامه بسرقة ١٨ دراجة نارية من داخل محل لبيع الدراجات النارية والأدوات الاحتياطية، كما قام بحرق المحل لإخفاء معالم الجريمة، وأن عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات لدى مفارزنا عن وجود حادث سرقة ضمن منطقة الحرية ببغدد، حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم والقبض عليه، وبعد إجراء التحقيق معه أعترف صراحة عن قيامه بسرقة الدراجات النارية وحرق المحل".

واشارت المديرية الى انه "تم تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وعرضت الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

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