الاعلام الامني: الاطاحة باحد الارهابيين وضبط عبوات غربي نينوى

2022/03/31 | 20:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن القاء الاستخبارات العسكرية القبض القبض على احد الارهابيين وضبط اعتدة وعبوات في تلعفر غربي نينوى .

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "على ضوء معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ واستخبارات الافواج الثاني والثالث والرابع للواء المشاة ٧٣ وقوة من الافواج المذكورة اسفرت عن القاء القبض على احد الارهابيين في سيطرة الشهيد مقدم علي بقضاء تلعفر، وهو من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب".

واضافت ان " القوة ذاتها تمكنت من ضبط ١٩ عبوة ناسفة،و٦ مقذوفات مختلفة العيارات قنبرة هاون ٨٢ ملم، في مناطق جبال تلعفر غربي نينوى، وهي من مخلفات داعش الارهابي".واشارت الخلية الى انه "جرى تسليم الارهابي الى جهة الطلب بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقه، فيما تكفلت مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة برفع المواد وتفجيرها موقعيا".

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