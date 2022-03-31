شاهد بالفيديو.. عصابة عقارات تغتصب أملاك مواطنين يعيشون خارج العراق

2022/03/31 | 20:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pMYYMXRf1QA

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