2022/03/31 | 20:45 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عصابة عقارات تغتصب أملاك مواطنين يعيشون خارج العراق) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: pMYYMXRf1QA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عصابة عقارات تغتصب أملاك مواطنين يعيشون خارج العراق) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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