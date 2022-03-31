2022/03/31 | 20:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YkOjQTMHrzk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشجع يقتحم مباراة الأرجنتين والإكوادور للتصوير مع ميسي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشجع يقتحم مباراة الأرجنتين والإكوادور للتصوير مع ميسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).