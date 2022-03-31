بعروض مبهرة.. شاهد كيف ودعت دبي معرض إكسبو 2020

2022/03/31 | 20:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حفلًا ضخمًا إيذانًا بوداع "معرض إكسبو 2020 دبي"، الذي استضافته الإمارة على مدى ستة أشهر، حيث شارك في الاحتفال الختامي الاستثنائي العديد من الشخصيات البارزة والمشاهير، كما شهدت فعاليات ختام الحدث العالمي البارز عروضا مبهرة بالألعاب النارية والتي أضاءت سماء المدينة.

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