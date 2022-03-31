اختيار لاعبة عراقية عضوة في الاتحاد الآسيوي للركبي

2022/03/31 | 20:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للركبي، اختيار لاعبة من المنتخب النسوي، عضوة في الاتحاد.وذكر اتحاد الركبي في بيان مقتضب أن “الاتحاد الاسيوي للركبي اختار كابتن المنتخب النسوي بلسم اسعد عضو في لجنة المساواة بين الجنسين”.يذكر أن لجنة الركبي العراقية تحولت إلى اتحاد معترف به من قبل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.

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