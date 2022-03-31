2022/03/31 | 20:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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السيد الصدر يمنح الثلث المعطل فرصة تشكيل حكومة أغلبية وطنية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 20:46

بغداد - واع

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