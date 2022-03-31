المناصرون لحزب الله والبحث عن بطل - محمد فُتوح

2022/03/31 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_فُتوح -------------------------------------------------مع بداية الحرب التى شنتها إسرائيل على لبنان ، طالعتنا الكثير من صحف المعارضة والعديد من الصحف الحكومية ، بعناوين تغدق فى المديح وتبالغ فى إضفاء صفات الشجاعة النادرة والقدرة على الاقتحام والمبادرة بالهجوم ، وتعلى من مكانة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ، فبعضها يصفه بجمال عبدالناصر الذى أيقظ الأمة فبدل حالها من حالة الثبات العميق بالاس ......





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