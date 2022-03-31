سفيرة استراليا في العراق تزور مركز وارث الدولي للأمراض السرطانية في كربلاء وتتكلم مع المرضى الراقدين (فيديو)

2022/03/31 | 21:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّرت السفيرة الاسترالية لدى العراق،

باولا غانلي، اليوم الخميس، عن اعجابها

وذهولها بالخدمات المقدمة للمرضى في

مركز وارث الدولي لعلاج الأورام

السرطانية في كربلاء.

وقالت غانلي، في حديث لوكالة نون

الخبر

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