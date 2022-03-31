2022/03/31 | 21:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر في قصر الإليزيه، الخميس، إنه "من المحتمل جدًا" ألا تتمكن أوكرانيا - أحد أكبر مصدري القمح في العالم - من معالجة محاصيلها أو تصدير أي احتياطيات من القمح هذا العام بعد الغزو الروسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر حكومي فرنسي: علينا الاستعداد لأزمة غذاء عالمية بسبب الحرب في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر حكومي فرنسي: علينا الاستعداد لأزمة غذاء عالمية بسبب الحرب في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).