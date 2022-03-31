توجيه عاجل من التربية بايقاف كافة السفرات المدرسية فوراً

2022/03/31 | 21:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معالي وزير التربية يوجه بايقاف كافة السفرات المدرسية فوراً الى اشعار آخر بعد تسجيل عدد من المخالفات وجه معالي وزير التربية بايقاف كافة السفرات المدرسية فوراً الى اشعار آخر.وبين المكتب الاعلامي الخاص للدليمي، ان التوجيه جاء بعد مرور معاليه بالقرب من متنزه الزوراء بعد انتهاء الدوام الرسمي، ونتيجة لمشاهدته عدداً من المظاهر غير الصحيحة […]

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