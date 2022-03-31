2022/03/31 | 21:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: p4Nu_3xxBAE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الإطار يمهد لمبادرة سياسية والسيد الصدر يقطع الطريق على التوافق | تقرير أحمد عرام) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الإطار يمهد لمبادرة سياسية والسيد الصدر يقطع الطريق على التوافق | تقرير أحمد عرام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).