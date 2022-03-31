العذراي يعيد تغريدة زعيمه ويوجه نداءً للكتلة الصدرية

2022/03/31 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس الكتلة الصدرية النيابية حسن العذراي، اليوم الخميس، نداءً للكتلة الصدرية بعد تغريدة الصدر.

وقال العذاري في تغريدة له تلقتها (بغداد اليوم) "على الأحبَّة في الكتلة الصدرية عدم التدخّل بذلك لا إيجاباً ولا سَلباً، جزاهم الله خير الجزاء".

هذا وتراجع زعيم التيار الصدري، اليوم الخميس، عن المشاركة بتشكيل الحكومة بتغريدة قلبت التوقعات.

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