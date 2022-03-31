2022/03/31 | 21:32 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قسم إنارة الكرخ التابع لشركة توزيع كهرباء بغداد بتأهيل ثلاثة شوارع في منطقة الغزالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/31 | 21:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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