الصدر يعطي مهلة للثلث المعطل لتشكيل حكومة أغلبية دون الكتلة الصدرية

2022/03/31 | 21:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أعطى زعيم التيار مقتدى الصدر، يوم الخميس 31 آذار/مارس 2022، مهلة لقوى الإطار التنسيقي للتفاوض حول تشكيل الحكومة.

وقال الصدر في تغريدة على موقع تويتر تابعها "ألترا عراق"، إن "نعمة أنعمها الله علي أن مكنني أن أكون ومن معي الكتلة الفائزة الأكبر في الانتخابات، بل فوز لم يسبق له مثيل. ثم جعلنا الكتلة أو التحالف الشيعي الأكبر.



ثم منّ علي بأن أكون أول من ينجح بتشكيل الكتلة الأكبر وطنيًا (إنقاذ الوطن) وترشيح رئيس وزراء مقبول من الجميع.



ولن أستغني عن ذلك".

وأضاف: "فأزعجت تلك التحالفات الكثير فعرقلوا وما زالوا يعرقلون".

وتابع: ولكي لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية وغيرها، ها أنا ذا أعطي الثلث المعطل فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية، من أول يوم في شهر رضمان المبارك وإلى التاسع من شهر شوال المعظم. وإلى ذلك اليوم أسالكم الدعاء وقبول الطاعات".

ووجه الصدر "الأحبة في الكتلة الصدرية عدم التدخل بذلك لا إيجابًا ولاسلبًا"، مبينًا أن "بذلك فقد أبرأت ذمتي أمام الجميع".

ورفع مجلس النواب، يوم الأربعاء، جلسته إلى إشعار آخر بعد أن فشل تحالف "إنقاذ وطن" بتحقيق النصاب للتصويت على رئيس الجمهورية.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "مجلس النواب رفع جلسته إلى إشعار آخر بعد تصويته على مهام عدد من اللجان النيابية وأسماء أعضائها".

وكان التحالف الثلاثي "إنقاذ وطن" يسعى قبل الجلسة للحصول على أصوات 18 نائبًا لتحقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد أن حقق حضور 202 نائب في جلسة السبت الماضي.

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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