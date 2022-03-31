روسيا تكشف أسماء مسؤولين متورطين في أنشطة البنتاغون البيولوجية بأوكرانيا

2022/03/31 | 21:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشفت وزارة الدفاع الروسية عن أسماء عدد من الشخصيات، قالت إنهم لعبوا دورا ملموسا في الأنشطة البيولوجية العسكرية التي تتهم موسكو الولايات المتحدة بممارستها في أراضي أوكرانيا.وصرح قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، إيغور كيريلوف، أثناء إحاطة صحفية قدمها اليوم الخميس: “بات بإمكاننا اليوم كشف أسماء مسؤولين شاركوا في […]

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