2022/03/31 | 21:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة الإسرائيلية تنشر فيديو لمقتل مهاجم بني براك والشرطي أمير خوري

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