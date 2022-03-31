الأمم المتحدة: عدد اللذين غادروا اوكرانيا تخطى 4 ملايين شخص

2022/03/31 | 21:49 - المصدر: قناة التغيير

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كشفت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن أحدث الارقام المتعقلة باللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا.

وأشارت المفوضية الى اضافة نحو اربعين الف لاجئ أوكراني خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية الى أربعة ملايين آخرين فروا من ديارهم منذ بدء الغزو الروسي على بلادهم في نزوح وصفته الامم المتحدة بأنه أزمة انسانية كبرى.وأوضحت الاحصاءات ان عشرة ملايين أوكراني اضطروا لمغادرة منازلهم إما عن طريق عبور الحدود بحثًا عن ملجأ في البلدان المجاورة واما عن طريق البحث عن ملاذ آمن آخر في أوكرانيا.

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