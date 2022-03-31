2022/03/31 | 21:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | مقتدى الصدر يمنح الإطار التنسيقي 40 يوما لتشكيل حكومة أغلبية بدون التيار الصدري

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