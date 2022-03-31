الإطار التنسيقي يصدر موقفه من مبادرة الصدر ويطلق عليها وصفاً

2022/03/31 | 21:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق الإطار التنسيقي الشيعي اليوم الخميس، على تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، التي منح الإطار فيها 40 يوما فرصة لتشكيل الحكومة الجديدة، فيما وصفها بـ “المناورة”.وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي لوكالة “ايرث نيوز ” ان “تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جاءت من آجل المناورة السياسية وبهدف القاء الكرة […]

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