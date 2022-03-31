2022/03/31 | 21:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: acYI5IoIY2w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الديوانية.. عدد من الأحياء السكنية في تعاني شحة المياه لتلكؤ إنجاز مشروع الماء الموحد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الديوانية.. عدد من الأحياء السكنية في تعاني شحة المياه لتلكؤ إنجاز مشروع الماء الموحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).