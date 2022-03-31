نقابة المحامين: حادثة الاعتداء على إحدى المحاميات مفتعلة وغير صحيحة

2022/03/31 | 21:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأصدرت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الخميس، توضيحاً بخصوص ما تم تداوله عن حادثة اعتداء على إحدى المحاميات، فيما أكدت أنها مفتعلة وغير صحيحة.وذكرت النقابة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعد توجيه نقيب المحامين العراقيين المحامي محمد صالح المهنا، بمتابعة ما أشيع حول تعرض إحدى الزميلات المحاميات، إلى عملية تعنيف، وتكليف رئيسة لجنة المحاميات المحامية عبير المهداوي بالموضوع، وبالبحث والتحري وإجراء الاتصالات بالمصادر ذات العلاقة، والمحامية المشار لها، تبيّن عدم صحة المعلومات المتداولة على وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي".وأضاف البيان، أن "الحادثة مفتعلة وغير صحيحة، وأن مديرية حماية الأسرة في وزارة الداخلية قد أكدت عدم صحة ما تم تداوله".وتابع بالقول: "لذا نهيب بالمحامين توخي الدقة في نشر المعلومات، حماية وحفظًا لخصوصية الزملاء المحامين"، محذراً من "الترويج لمثل هكذا شائعات في المستقبل".

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