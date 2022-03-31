2022/03/31 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني المنضوي في تحالف إنقاذ وطن، اليوم الخميس، عن موقفه من المبادر السياسية التي اطلقها زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم في حديث لـ(بغداد اليوم ) إن "حزبه يرحب بالمبادرة التي طرحها رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي"، مبينا أنها "ستدرس من التحالف الثلاثي".

وأكد أن "معيار تحالفنا هو حكومة أغلبية فمن يستطيع أن يشكلها من قطبي السياسية فالطرف الآخر سيحترم قدرة الاول على التشكيل ويذهب إلى خط المعارضة".

وتابع: "اما ان نتوافق مرة أخرى والجميع يشكل الحكومة ونعود إلى المعانات التي يعاني منها الشعب العراقي فهذا لن يحدث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تغريدة الصدر ومبادرة المالكي.. تعرف على موقف الديمقراطي الكردستاني بتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تغريدة الصدر ومبادرة المالكي.. تعرف على موقف الديمقراطي الكردستاني بتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).