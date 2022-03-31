توضيح جديد يخص حادثة الاعتداء على إحدى المحاميات

2022/03/31 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الخميس، توضيحا جديدا يخص حادثة الاعتداء على إحدى المحاميات.

وقالت النقابة في بيان لها تلقته (بغداد اليوم) إنه "بعد توجيه نقيب المحامين العراقيين المحامي محمد صالح المهنا، بمتابعة ما أشيع حول تعرض إحدى الزميلات المحاميات، إلى عملية تعنيف، و تكليف رئيسة لجنة المحاميات المحامية عبير المهداوي بالموضوع، و بالبحث و التحري و إجراء الإتصالات بالمصادر ذات العلاقة، و المحامية المشار لها، تبيّن عدم صحة المعلومات المتداولة على وسائل الإعلام و صفحات التواصل الإجتماعي"، مؤكدة ان "الحادثة مفتعلة و غير صحيحة، و أن مديرية حماية الأسرة في وزارة الداخلية قد أكدت عدم صحة ما تم تداوله".

وأضافت "لذا نهيب بالزملاء المحامين توخي الدقة في نشر المعلومات، حماية و حفظًا لخصوصية الزملاء المحامين، كما نحذر من الترويج لمثل هكذا شائعات في المستقبل".

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