بايدن يعلن اللجوء إلى احتياطي النفط الأميركي.. ويكشف ما يفعله بوتين بمستشاريه

2022/03/31 | 22:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، ان هناك تقارير عن قيام نظيره الروسي فلاديمير بوتين بوضع مستشاريه قيد الاقامة الجبرية، مؤكدا احباط محاولات موسكو لاستخدام الطاقة كسلاح.

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