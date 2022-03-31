أول رد من ’الإطار التنسيقي’ على تغريدة الصدر الأخيرة:الصدر يجب أن يرجع إلى البيت الشيعي

2022/03/31 | 22:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في قوى الإطار التنسيقي،

جبار المعموري، اليوم الخميس، أن مطالب

الإطار ما زالت نفسها، وذلك في أول رد

لقوى الإطار على تغريدة الصدر.

وقال المعموري في تصريح تابعته وكالة

نون اليوم (31 آذا

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