الصدر يعطي الثلث المعطل فرصة لتشكيل حكومة أغلبية وطنية

2022/03/31 | 22:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعطاء فرصة للثلث المعطل لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون مشاركة الكتلة الصدرية.

وأكد الصدر في بيان ان الله مكنه ومن معه الفوز بالانتخابات ومن ثم تكوين التحالف الشيعي الأكبر وترشيح رئيس وزراء مقبول من الجميع مبينا انه لن يستغني عن ذللك وان ذلك الفوز أزعج الكثير من التحالفات وهو ما دفعهم للعرقلة.

وأضاف الصدر انه ومن منطلق ان لا يبقى العراق بلا حكومة وهو ما سيؤدي الى تردي الاوضاع الامنية والاقتصادية والخدمية فإنه يعطي الثلاث الضامن فرصة تشكيل حكومة اغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية وذلك من أول يوم من رمضان ولغاية التاسع من شهر شوال مطالبا المنتمين للكتلة الصدرية بعدم التدخل في ذلك ايجابا ولا سلبا.

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