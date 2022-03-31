2022/03/31 | 22:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس، تفاصيل واجبات أمنية نفذتها في محافظتي واسط وكربلاء.وقالت الوزارة في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “مديرية شرطة واسط تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة”، مبينة أن “قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ألقى القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة (28) […]

ظهرت المقالة أفضت لاعتقال مطلوبين..



تفاصيل عمليات أمنية في كربلاء وواسط أولاً على ايرث نيوز.

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