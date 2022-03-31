لحظة إطلاق صاروخ

2022/03/31 | 22:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت شركة "بلو أوريغين" إطلاق صاروخها "نيو شيبرد" الرابع بنجاح نحو الفضاء، حيث ينقل معه ستة أشخاص، بما في ذلك مهندس الصواريخ الفضائية المخضرم في "بلو أوريغين" غاري لاي، حيث انضم إلى خمسة عملاء آخرين دفعوا أموالاً لم يكشف عن حجمها مقابل الرحلة وسافر مشاهير مثل ويليام شاتنر ومايكل ستراهان على متن رحلات "بلو أوريغين" في السابق، كما كان مؤسس الشركة جيف بيزوس على متن أول إطلاق لـ "نيو شيبرد".

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