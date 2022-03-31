"بعضهم تحت الإقامة الجبرية".. بايدن يكشف مؤشرات عن عقاب بوتين لمستشاريه

2022/03/31 | 22:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إن هناك بعض المؤشرات على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعزل نفسه ويعاقب بعض مستشاريه، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة ليس لديها الكثير من الأدلة القوية لتقول ذلك على وجه اليقين.

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