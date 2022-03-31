ثلاثة عُقُود من الحُرُوب الأمريكية المثستمرة - الطاهر المعز

2022/03/31 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز فُنُون الإستفزاز واختيار توقيت الحربنشرت مواقع الصُّحُف الأمريكية خَبَرَ قرار "الكونغرس"، أوائل شهر آذار/مارس 2022، باتفاق بين نواب الحِزْبَيْن، زيادة الإنفاق العسكري، من 740 مليار دولارا، مُعْلَنَة، للسنة المالية 2021/2022، إلى 782 مليار دولارا مُعْلَنة خلال السنة المالية 2022/2023، إضافة إلى ما لا يقل عن 260 مليار دولارا، غير مُعْلَنَة، وغير مُدْرَجة بشكل عَلَنِي في الميزانية، ويفوق الإن ......





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