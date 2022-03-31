البون الشاسع بين (الفحولة) والتمدن! - بثينة تروس

2022/03/31 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بثينة_تروس بالرغم من انشغال العالم بالحرب المأساوية وعنفها بين روسيا وأوكرانيا، الا ان انظار ملايين المشاهدين قد شغلت اليومين الماضيين بحادثة السقوط الأخلاقي للفنان المتميز ويل سميث، حين صفع زميله الكوميدي كريس روك صفعة كانت صادمة في حفل تقديم جوائز الاوسكار في الاحد 27 مارس 2022، إثر تندر (تنمر) قل! كريس على فقدان جادا بينكيت سميث زوجة ويل لشعرها، دون مراعاة لحالة اصابتها بمرض (الثعلبة)..



وبالرغم من ان ......





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