2022/03/31 | 22:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4zQ5aOhoqqY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجابري: لا مفر من المفاوضات بين القوى السياسية والا الفوضى قادمة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجابري: لا مفر من المفاوضات بين القوى السياسية والا الفوضى قادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).