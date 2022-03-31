2022/03/31 | 22:30 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: PglKUf7iYto
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خبير أقتصادي: التموينية هي الحل الأوحد لمنع الاحتكار وارتفاع الأسعار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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