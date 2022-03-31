غدا.. اجتماع للإطار التنسيقي يتعلق بتغريدة الصدر

2022/03/31 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن عقد اجتماع مهم للإطار التنسيقي لمناقشة تداعيات تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "يوم غد سيعقد إجتماعا مهما للإطار التنسيقي الشيعي لبحث التطورات السياسية بعد تغريدة الصدر ومن اجل اعلان مبادرة الإطار الخاصة بانهاء الانسداد السياسي".

هذا وتراجع زعيم التيار الصدري، اليوم الخميس، عن المشاركة بتشكيل الحكومة بتغريدة قلبت التوقعات.

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