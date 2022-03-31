مدة الصوم اللازمة قبل إجراء تحليل الدم

2022/03/31 | 22:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يمكن أن يساعد تحليل الدم في الكشف عن الأمراض والحالات الصحية الأساسية، ويعد اختبار الدم المنتظم طريقة بسيطة وفعالة لمتابعة الحالة الصحية العامة، فهو اختبار أساسي يوصف لعدد من المضاعفات الصحية تتراوح من مرض السكري إلى قياس مستوى العناصر الغذائية في الجسم، وقد تشترط بعض تحاليل الدم الصيام لفترة محددة من الوقت للحصول […]

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