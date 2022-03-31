الكاظمي يهنئ بعيد “آكيتو”: مناسبة لصون سلم العراق

2022/03/31 | 22:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ هنأ رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، الكلدان السريان الآشوريين بحلول عيد آكيتو (رأس السنة البابلية).وكتب الكاظمي، في تويتر” تعابتها إيرث نيوز، “خالص التهاني إلى إخوتنا الكلدان السريان الآشوريين بمناسبة حلول (عيد أكيتو) رأس السنة البابلية الآشورية”.وأضاف “استذكار هذه المناسبة السعيدة فرصة للعمل؛ من أجل حماية هويتنا الحضارية بعمقها التأريخي، ومناسبة […]

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