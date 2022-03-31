مبادرة الصدر.. رئيس المجلس الاستشاري العراقي يعدها “تحدياً للشركاء”

2022/03/31 | 22:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين اليوم الخميس، اعطاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فرصة تشكيل الحكومة لما يُسمى بالثلث المعطل، “امتحان للشركاء“.وقال علاء الدين، في تغريدة على تويتر اطلعت عليها ايرث نيوز، إن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يتحدى المنافسين ويريد امتحان الشركاء”.وأضاف، “أمام الاطار شهر من التفاوض لاقناع الشركاء […]

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رئيس المجلس الاستشاري العراقي يعدها “تحدياً للشركاء” أولاً على ايرث نيوز.

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