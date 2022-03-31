الغرب الكافر وتهاني رمضان 

2022/03/31 | 22:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ككل رمضان، منذ بضعة سنوات، ينتظر الكثيرون تهنئة رئيس الوزراء الكندي لمسلمي كندا بحلول شهر رمضان، بغير قليل من "الفخر"؛ كأنما الأمر يتعلق بإنجاز!

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